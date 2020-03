Vor dem sogenannten "Super Tuesday" der Präsidentschaftsvorwahlen in den USA hat die demokratische Bewerberin Klobuchar ihre Kandidatur zurückgezogen.

Ein Sprecher bestätigte, die Senatorin werde den früheren Vizepräsidenten Biden unterstützen. Klobuchars bestes Ergebnis war ein dritter Platz bei der Vorwahl in New Hampshire. Zuletzt hatte auch der ehemalige Bürgermeister Buttigieg das Ende seiner Kandidatur bekanntgegeben. Berichten zufolge will er sich ebenfalls für Biden aussprechen.



Am morgigen Dienstag finden in 14 US-Bundesstaaten die Vorwahlen zur Präsidentschaft statt. In landesweiten Umfragen führt bislang Senator Sanders.