USA

USA-Präsidentschaftswahl beginnt: Harris und Trump treten gegeneinander an - Knapper Wahlausgang erwartet

In den USA findet heute die Präsidentschaftswahl statt. Dabei treten die Demokratin und Vizepräsidentin Harris und der ehemalige Präsident Trump von den Republikanern gegeneinander an. Die ersten Wahllokale öffnen um 12 Uhr unserer Zeit. In Umfragen liefern sich beide Kandidaten seit Monaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen, so dass mit einem äußerst knappen Wahlausgang gerechnet wird.