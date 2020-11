In den USA wird heute der neue Präsident gewählt.

Die ersten Wahllokale öffnen um 12 Uhr mittags unserer Zeit. Mehr als 96 Millionen Bürgerinnen und Bürger haben bereits von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihre Stimme vorzeitig oder per Briefwahl abzugeben. Umfragen sehen den demokratischen Herausforderer Biden vor dem republikanischen Amtsinhaber Trump. Wegen des komplizierten Wahlsystems sind Prognosen allerdings schwierig. Der Ausgang könnte erst in einigen Tagen feststehen.



Das kleine Dorf Dixville Notch im Nordosten der USA läutete traditionsgemäß den Wahltag vorab ein. In dem Ort im Bundesstaat New Hampshire waren insgesamt fünf Einwohner stimmberechtigt. Kurz nach Mitternacht Ortszeit gaben sie ihr Votum ab, und zwar geschlossen für den Präsidentschaftskandidaten Biden von den oppositionellen Demokraten. Amtsinhaber Trump ging nach örtlichen Berichten leer aus. Dixville Notch in den White Mountains nahe der Grenze zu Kanada gibt seit 1960 den Auftakt, wird aber eher als Kuriosum und nicht als Leitwert für den Rest der Nation gesehen.



Gültig sind in jedem Fall die rund 127.000 Stimmzettel, die die Wähler direkt aus ihren Autos heraus abgeben konnten. Ein Bundesrichter in Houston/Texas wies eine Klage der Republikaner gegen diese Form der Stimmabgabe ebenso zurück wie zuvor bereits das Oberste Gericht von Texas.



Thematisch hatte die Corona-Pandemie die Endphase des Präsidentschaftswahlkampfs bestimmt. Biden warf Trump Versagen im Kampf gegen das Coronavirus vor. Bei einem Wahlkampfauftritt in Cleveland im Bundesstaat Ohio machte er Trump für die hohe Zahl an Toten und Neuinfektionen verantwortlich. Nur mit einem Sieg über Trump könne die Pandemie eingedämmt werden, sagte Biden. Trump hingegen warnte davor, dass die USA unter einem Präsidenten Biden ein Hort - so wörtlich - brandschatzender Linksradikaler werden könnte.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.