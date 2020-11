In den USA wird heute der neue Präsident gewählt.

Die ersten Wahllokale öffnen um 12 Uhr mittags unserer Zeit. Mehr als 96 Millionen Bürgerinnen und Bürger haben bereits von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihre Stimme vorzeitig oder per Briefwahl abzugeben. Umfragen sehen den demokratischen Herausforderer Biden vor dem republikanischen Amtsinhaber Trump. Wegen des komplizierten Wahlsystems sind Prognosen allerdings schwierig. Der Ausgang könnte erst in einigen Tagen feststehen.



Thematisch hatte die Corona-Pandemie die Endphase des Präsidentschaftswahlkampfs bestimmt. Biden warf Trump Versagen im Kampf gegen das Coronavirus vor. Bei einem Wahlkampfauftritt in Cleveland im Bundesstaat Ohio machte er Trump für die hohe Zahl an Toten und Neuinfektionen verantwortlich. Nur mit einem Sieg über Trump könne die Pandemie eingedämmt werden, sagte Biden. Trump hingegen warnte davor, dass die USA unter einem Präsidenten Biden ein Hort - so wörtlich - brandschatzender Linksradikaler werden könnte.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.