Die US-Regierung hat das sogenannte "Dreamer"-Programm zum Schutz von Kindern illegal eingewanderter Menschen wieder in Kraft gesetzt.

Damit wurde eine Gerichtsanordnung umgesetzt. 2012 hatte der damalige US-Präsident Obama das Programm per Dekret eingeführt, um als "Dreamer" bezeichnete Kinder illegal eingewanderter Menschen vor Abschiebung zu schützen. Die meisten der Betroffenen sind in den Vereinigten Staaten aufgewachsen, besitzen aber die Staatsbürgerschaft ihrer Eltern. Rund 700.000 Menschen erhielten einen befristeten Abschiebeschutz und eine Arbeitserlaubnis in den Vereinigten Staaten.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.