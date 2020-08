In den USA ist es erneut zu einem Protest gekommen, nachdem ein schwarzer Bürger von Polizisten verletzt wurde.

Hintergrund ist ein Einsatz in der Stadt Kenosha im Bundesstaat Wisconsin. Nach Angaben der Polizei hatten Beamte auf einen Mann geschossen, als sie wegen eines häuslichen Zwischenfalls alarmiert wurden. Auf einem Video ist zu sehen,

wie die Person auf einen Wagen zugeht. Dabei folgen ihm zwei Polizisten. Einer von ihnen schießt auf den Mann, als dieser die Autotür öffnet. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die zuständigen Behörden leiteten eine Untersuchung ein. Am Tatort demonstrierten später mehr als 60 Personen gegen den Vorfall.