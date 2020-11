In der US-Hauptstadt Washington haben nach Schließung der Stimmlokale mehr als 1.000 Menschen gegen Präsident Trump demonstriert.

Sie versammelten sich auf dem Black Lives Matter Plaza in der Nähe des Weißen Hauses; es gab Sprechchöre gegen den Präsidenten. Der Protest blieb nach Agenturangaben friedlich.



Auch in anderen Städten gab es Kundgebungen gegen Trump, darunter in Seattle, Portland und New York.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.