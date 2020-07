In Portland im US-Bundesstaat Oregon haben mehrere tausend Menschen gegen eine Gerichtsentscheidung im Zusammenhang mit Einsätzen der Bundespolizei demonstriert.

Die Menge rüttelte am Zaun des Justizgebäudes und skandierte "Black lives matter". Die Polizei setzte Tränengas und Blendgranaten ein. Der Richter hatte einen Antrag des Staates Oregon zurückgewiesen, Bundesbeamten bei Festnahmen von Protestierenden Beschränkungen aufzuerlegen. Der Staat habe nicht das Recht, eine solche Klage vorzulegen, hieß es.



Seit der Tötung des Schwarzen George Floyd durch einen weißen Polizisten Ende Mai halten in Portland und anderen Teilen der USA die Proteste gegen Rassismus an, von denen viele in Gewalt ausgeartet sind. Präsident Trump schickte kürzlich Bundesbeamte in die Stadt.