Gegen fünf mutmaßliche Beteiligte an den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA soll in gut zwei Jahren das Gerichtsverfahren beginnen.

Ein Militärrichter hat Januar 2021 für einen möglichen Prozessauftakt benannt. Die Angeklagten sind seit 2006 im Gefangenenlager Guantanamo Bay auf Kuba inhaftiert, darunter das ranghohe Al-Kaida-Mitglied Chalid Scheich Mohammed.