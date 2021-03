Die russische Regierung hat ihren Botschafter in den USA für Gespräche nach Moskau beordert. Anlass sind Drohungen von US-Präsident Biden, der den russischen Präsidenten Putin in einem Fernsehinterview scharf attackiert hatte.

Das russische Außenministerium erklärte, der Kreml wolle mit Botschafter Antonow die Zukunft der Beziehungen zu den USA analysieren. Es gehe um die Frage, wie eine unumkehrbare Verschlechterung der Beziehungen verhindert werden könne.



Biden hatte Putin in einem Interview vorgeworfen, sich in die Präsidentenwahl in den USA eingemischt zu haben, und mit Konsequenzen gedroht. Putin werde einen Preis dafür zahlen. Auf die Frage, ob er denke, dass der russische Präsident ein "Killer" sei, antwortete Biden: "Das tue ich." Er machte zugleich deutlich, dass eine Zusammenarbeit beider Staaten bei gemeinsamen Interessen möglich sei.



Amerikanische Geheimdienste gehen davon aus, dass Russland bei der US-Wahl im November vergangenen Jahres versucht hat, Einfluss zugunsten von Bidens Vorgänger Trump auszuüben. Moskau weist das zurück.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.