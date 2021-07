Der US-Rapper Biz Markie ist tot.

Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Marcel Hall hieß, starb im Alter von 57 Jahren. Das teilte seine Agentin US-Medien mit. Zur Todesursache machte sie keine Angaben. Der größte Hit des aus New York stammenden Rappers, DJs und Produzenten war "Just A Friend" von 1989. Wie bei diesem Song waren seine Texte oft amüsant, so etwa auch in "Pickin' Boogers", "Let Go My Eggo" und "Chinese Food". Biz Markie erwarb sich dadurch den Beinamen "Clown-Prinz des Hip-Hop".



New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio erklärte zum Tod des Musikers, Biz Markie habe den "New Yorker Sinn für Humor" in die ganze Welt verbreitet.