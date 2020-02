Ein privater Raumfrachter ist zur Internationalen Raumstation gestartet.

Wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte, flog er von einem Weltraumbahnhof im Bundesstaat Virigina los. Am Dienstag wird der Raumfrachter an der ISS erwartet. An Bord befinden sich mehrere tausend Kilogramm Nachschub sowie Material für wissenschaftliche Untersuchungen.