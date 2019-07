In den USA sind für heute großangelegten Razzien gegen Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis angekündigt.

Erwartet werden Durchsuchungen der Einwanderungsbehörde ICE in mindestens zehn Großstädten.



Präsident Trump hatte schon im Juni mit Massenabschiebungen gedroht, die Frist dafür dann aber verschoben. Damals sprach er von "Millionen" Menschen, die festgenommen werden sollten. Die Behörden erklärten dagegen, es würden rund 2000 Menschen ins Visier genommen.



In den USA leben Schätzungen zufolge rund elf Millionen Menschen ohne Aufenthaltspapiere.



Vielerorts fanden in den vergangenen Tagen Demonstrationen gegen die geplanten Abschiebungen statt. Auch die Bürgermeister mehrerer Großstädte äußerten sich kritisch über Trumps Ankündigung.