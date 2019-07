In den USA haben die Behörden in kleinem Umfang mit den angekündigten Razzien gegen Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis begonnen.

Bislang liegen nur wenige Berichte über Aktionen vor. So gab es in New York mehrere Einsätze der Einwanderungsbehörde. Hilfsorganisationen sind bislang keine Verhaftungen von Migranten bekannt. Im Vorfeld hatten die Bürgermeister mehrerer Städte erklärt, nicht mit der Einwanderungsbehörde zu kooperieren.



US-Präsident Trump hatte für das Wochenende Razzien gegen Einwanderer-Familien in mindestens zehn Großstädten angekündigt. Etwa 2.000 Menschen sollten überprüft werden. In den USA leben Schätzungen zufolge rund elf Millionen Menschen ohne Aufenthaltspapiere. Vielerorts fanden in den vergangenen Tagen Demonstrationen gegen mögliche Abschiebungen statt.