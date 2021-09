Mehr als 40 Jahre nach dem Anschlag auf den damaligen US-Präsidenten Reagan kommt der Täter vollständig und ohne Auflagen frei.

Ein Bezirksrichter erklärte in Washington, John Hincklay stelle keine Gefahr mehr dar, weil seine psychischen Probleme weitgehend erfolgreich behandelt seien.



Der Richter hatte Hinckley bereits im Jahr 2016 aus einer psychiatrischen Klinik entlassen, in der er drei Jahrzehnte lang behandelt wurde. Allerdings wurden damals strenge gerichtliche und medizinische Auflagen erlassen. Diese sind nun beendet. Reagans Tochter Patti Davis kritisierte die Entscheidung und äußerte die Befürchtung, das Hinckley versuchen könne, Kontakt zu ihr aufzunehmen.



Der damals 25-Jährige hatte im März 1981 auf der Straße auf Reagan geschossen und ihn sowie drei weitere Personen teils schwer verletzt. Er wurde in einem Verfahren für nicht schuldig wegen Unzurechnungsfähigkeit befunden.

