Die Nato hat die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Biden als "Beginn eines neues Kapitels für das transatlantische Bündnis" bezeichnet.

Die USA blieben unverzichtbar für den Schutz der demokratischen Werte und der internationalen Ordnung in der Welt, schrieb Generalsekretär Stoltenberg. EU-Ratschef Michel betonte in einer Videobotschaft, es sei an der Zeit, zu gesundem Menschenverstand zurückzufinden und die Beziehungen zwischen der EU und den USA zu erneuern. Auch die deutsche Regierung zeigte sich erleichtert. Außenminister Maas betonte im ZDF, die Vereinigten Staaten könnten nun als verlässlicher Partner auf die internationale Bühne zurückkehren. Die Welt brauche die USA, um die Corona-Pandemie und die Klimakrise zu bewältigen. Der französische Präsident Macron schrieb auf Twitter, die neue US-Regierung könne nun endlich in das Pariser Klimaabkommen zurückkehren. Aus dem russischen Außenministerium hieß es, man hoffe auf konstruktive Gespräche über die atomare Abrüstung der beiden Länder.

