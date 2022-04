Rüstungslieferungen an Ukraine

Nach dem Senat beschloss auch das Repräsentantenhaus einen entsprechenden Gesetzentwurf. Demnach ist Präsident Biden zeitlich befristet bis 2023 ermächtigt, Kiew militärische Ausrüstung zu leihen oder zu verpachten. Sonst übliche formale Anforderungen an das Prozedere sind bis dahin ausgesetzt. Die Regelung gilt auch für andere Staaten in Osteuropa, die von einem möglichen russischen Angriffskrieg betroffen sein könnten. Vorbild ist ein Gesetz aus dem Jahr 1941 während des Zweiten Weltkrieges, das zügig und in großem Umfang eine Lieferung von Rüstungsgütern an alliierte Nationen ermöglichte.

Erst gestern hatte Biden angekündigt, den Kongress um die Bewilligung von weiteren 33 Milliarden US-Dollar zu bitten. Gut zwei Drittel der Summe seien für Militärhilfen an die Ukraine vorgesehen, der Rest für wirtschaftliche und humanitäre Zwecke.

