In mehreren Städten in der Ukraine gibt es schwere Gefechte. (picture alliance/dpa/TASS)

Dem TV-Sender ABC sagte Blinken, die US-Regierung wisse, dass es Teil des russischen Plans sei, Kiew in Gefahr zu bringen, die Hauptstadt anzugreifen und auch gegen andere Großstädte vorzugehen. Man sehe Truppen, die aus dem Norden kommen, aus dem Osten und aus dem Süden. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte zuvor eine allgemeine Mobilmachung angeordnet. Er habe dazu ein entsprechendes Dekret unterzeichnet, hieß es mehreren Nachrichtenagenturen zufolge aus dem Präsidialamt in Kiew. Die Anordnung gilt demnach 90 Tage und sieht die Einberufung von Wehrpflichtigen und Reservisten vor.

Selenskyj sagte in einer Videoansprache, bislang seien durch den den russischen Angriff 137 Menschen auf ukrainischer Seite getötet und mehr als 300 verletzt worden. Angaben über Tote auf russischer Seite gibt es bisher nicht. Die ukrainische Regierung hatte bereits zuvor eine Teilmobilmachung von Reservisten angeordnet und dies damit begründet, die Armee und andere militärische Formationen müssten aufgefüllt werden. Nach ukrainischen Behördenangaben dürfen müssen männliche Staatsbürger im Alter von 18 bis 60 Jahren zudem im Land bleiben. Man werde sie nicht über die Landesgrenze lassen, teilte der Leiter der ukrainischen Zollbehörde mit. Er bat die Menschen, keine Panik zu verbreiten und nicht zu versuchen, eigenständig die Landesgrenze zu überqueren.

Schwere Gefechte in mehreren Landesteilen

Im Osten der Ukraine lagen am Abend die Außenbezirke der strategisch wichtigen Hafenstadt Mariupol unter starkem Artilleriefeuer. Im Süden eroberte das russische Militär Teile der Provinz Cherson. Vom russischen Verteidigungsministerium hieß es, bislang seien 83 landgestützte Objekte zerstört worden. Damit habe man alle militärischen Ziele des Tages erreicht. Auch das Gebiet rund um das Atomkraftwerk Tschernobyl und die Anlage selbst sollen unter russischer Kontrolle sein. Von unabhängiger Seite lassen sich diese Angaben nicht überprüfen.

Der ukrainische Außenminister Kuleba erklärte, die Armee seines Landes halte den Angriffen Stand, man brauche aber die Hilfe der Welt. Verteidigungsminister Reznikov sagte, Russland bereite eine neue Angriffswelle vor, dazu gehörten auch Luftangriffe. Bislang sind laut ukrainischem Gesundheitsministerium 57 Menschen getötet und 169 verletzt worden. Angaben über Tote auf russischer Seite gibt es bisher nicht.

100.000 Menschen auf der Flucht

Inzwischen sollen sich rund 100.000 Menschen auf der Flucht befinden. Diese Zahl nannte das Flüchltingshilfswerk der Vereinten Nationen. Auf Bildern aus Kiew waren volle Straßen zu sehen; viele Menschen versuchen offenbar, sich in ländlichen Regionen des Landes in Sicherheit zu bringen. Zudem wurden in den Nachbarländern der Ukraine hunderte Flüchlinge registriert.

Die russischen Angriffe waren heute früh sowohl von Russland aus als auch von der annektierten Halbinsel Krim und aus dem Nachbarstaat Belarus erfolgt. Nach Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums handelt es sich bei der Attacke um die erste Phase einer großangelegten Invasion.

Die aktuellen Entwicklungen können Sie auch in unserem Newsblog verfolgen.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.