Beratungen am Nato-Hauptquartier

Verteidigungsminister Austin sagte zum Auftakt eines Treffens der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel, das Land stehe vor einem entscheidenden Moment auf dem Schlachtfeld. Zu der Kontaktgruppe mit knapp 50 Ländern zählen neben den Nato-Staaten auch eine Reihe von Partnerländern. Auch der ukrainische Verteidigungsminister Resnikow nimmt teil. Die Ukraine fordert für die Kämpfe gegen Russland im Osten des Landes schwere Waffen wie Panzer und Haubitzen. Die USA haben Kiew zuletzt vier Mehrfachraketenwerfer in Aussicht gestellt.

Am Abend kommen in Brüssel die Nato-Verteidigungsminister zusammen. Zum offiziellen Nato-Gipfel in zwei Wochen lud das Bündnis auch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj ein