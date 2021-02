Der konservative amerikanische Radio-Moderator Rush Limbaugh ist tot.

Wie seine Familie mitteilte, starb er im Alter von 70 Jahren an Lungenkrebs. Der 1951 im Bundesstaat Missouri geborene Limbaugh galt als einer der einflussreichsten rechtskonservativen Journalisten der USA. Er erreichte mit seiner Radioshow, in der er auch umstrittene Ansichten und Verschwörungsmythen verbreitete, Millionen Zuhörerinnen und Zuhörer.



Ex-US-Präsident Trump hatte Limbaugh im vergangenen Jahr die Presidential Medal of Freedom verliehen. Sie gehört zu den höchsten zivilen Auszeichnungen des Landes.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.