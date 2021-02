Der frühere US-Präsident Trump will heute erstmals nach seiner Ablösung wieder in der Öffentlichkeit auftreten.

Trump hat eine Rede auf der "Conservative Political Action Conference" in Orlando angekündigt. Beobachter erwarten, dass der Ex-Präsident seinen Machtanspruch innerhalb der Republikanischen Partei untermauern will. Führende Politiker wie etwa der republikanische Minderheitsführer im Senat, McConnell, waren zuletzt öffentlich auf Distanz zu Trump gegangen, bedingt auch durch den Sturm gewaltbereiter Anhänger des abgewählten Präsidenten auf das Kapitol am 6. Januar.

