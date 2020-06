Die US-Regierung äußert sich nicht zu Berichten über Pläne zum Abzug amerikanischer Truppen aus Deutschland.

Eine Sprecherin sagte in Washington, Präsident Trump prüfe ständig die beste Aufstellung für die US-Streitkräfte in Übersee. Auf Details ging sie nicht ein. Die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben keine Informationen über einen möglichen Abzug. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte, bisher gebe es keine offizielle Bestätigung der US-Regierung.



Am Wochenende hatten mehrere US-Medien über Pläne des US-Präsidenten berichtet, 9.500 Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Trump hatte bereits im vergangenen Jahr mit einem Truppenabzug gedroht - auch mit Blick auf die deutschen Militärausgaben, die unter dem Nato-Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegen.