Die US-Regierung hat angesichts der Zerstörungen während der Anti-Rassismus-Proteste eine Sondereinheit zum Schutz von Denkmälern gebildet.

Heimatschutzminister Wolf erklärte in Washington, die Taskforce solle die Bemühungen der Sicherheitsbehörden zum Schutz von "historischen Monumenten, Denkmälern, Statuen und Bundeseinrichtungen" koordinieren. Man werde nicht tatenlos zusehen, wie gewalttätige Anarchisten und Krawallmacher die Symbole der Nation beschädigten und zerstörten. US-Präsident Trump drohte per Twitter mit langen Haftstrafen.



Bei den Protesten nach dem Tod des schwarzen US-Bürgers George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz waren auch Denkmäler von historischen Personen attackiert worden, die mit dem Erbe von Sklaverei und rassistischer Diskriminierung in Verbindung stehen.