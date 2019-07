Die US-Regierung hat beschleunigte Abschiebungen illegal eingereister Menschen erleichtert.

Wie Heimatschutzminister McAleenan in Washington mitgeteilt wurde, geht es um Einwanderer, die sich seit weniger als zwei Jahren illegal im Land aufhalten. Sie müssen demnach von heute an vor ihrer Abschiebung nicht mehr einem Richter vorgeführt werden. Bisher waren die schnellen Verfahren in der Regel auf Menschen begrenzt, die kurz nach dem Grenzübertritt festgenommen wurden. McAleenan sprach von einer weiteren Maßnahme, um die anhaltende Krise an der südlichen Grenze zu Mexiko zu beenden.



Mehrere Nichtrregierungsorganisationen kündigten an, die neue Richtlinie juristisch anzufechten.