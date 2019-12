Die US-Regierung erwägt einem Zeitungsbericht zufolge einen massiven Truppenabzug aus Westafrika.

Wie die "New York Times" berichtet, steht auch ein vollständiger Abzug der im Kampf gegen dschihadistische Milizen eingesetzten US-Soldaten zur Diskussion. Derzeit werde die Frage noch im US-Verteidigungsministerium erörtert. Mit einer Entscheidung sei in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen.



US-Verteidigungsminister Mark will die Präsenz von US-Soldaten weltweit überprüfen und das Land aus Anti-Terror-Einsätzen zurückziehen. Der "New York Times" zufolge könnte der erste Schritt auf diesem Weg der Abzug der bis zu 7.000 in Afrika stationierten US-Soldaten sein.