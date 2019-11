Die US-Regierung hat offiziell ihre Kündigung des Klimaabkommens von Paris eingereicht.

Die Mitteilung an die UNO erfolgt mehr als zwei Jahre nach der Ankündigung von US-Präsident Trump, sich aus dem Vertrag zurückzuziehen. Das Pariser Klimaabkommen trat vor genau drei Jahren am 4. November in Kraft. Bevor ein Staat kündigen durfte, musste es erst drei Jahre wirksam sein. Besiegelt sein wird der Ausstieg der USA wiederum in einem Jahr - und damit erst nach der nächsten US-Präsidentenwahl am 3. November 2020.



Das Klimaabkommen hat das Ziel, die Erderwärmung auf klar unter zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen.