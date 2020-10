Der Gerichtsstreit um die Video-App TikTok in den USA geht in eine neue Runde.

Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, hat die Regierung Berufung gegen eine einstweilige Verfügung eingelegt, mit der der geplante Download-Stopp für die TikTok-App in den USA Ende September ausgesetzt wurde.



Der Download-Stopp würde bedeuten, dass man TikTok in den USA nicht mehr aus den App Stores herunterladen kann. Nutzer, die die App bereits auf ihren Smartphones haben, könnten wie bisher darauf zugreifen. Das Gericht in Washington zweifelte aber an der rechtlichen Basis für das Vorgehen der US-Regierung.



Allerdings hatte das Gericht in Washington den Antrag der Firma abgelehnt, auch gegen das zum 12. November drohende Komplett-Aus für die App in den USA vorzugehen.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.