Die US-Regierung nimmt eine vom früheren Präsidenten Obama geschaffene Regelung zum Schutz von Trans-Personen vor Diskriminierung im Gesundheitswesen zurück.

Man werde das Wort "Geschlecht" künftig wieder so festlegen, dass es nur männlich oder weiblich wie von der Biologie bestimmt umfasse, erklärte das Gesundheitsministerium in Washington. Die Obama-Regierung hatte den Begriff im Jahr 2016 ausgeweitet, um alle geschlechtlichen Identitäten zu erfassen.



Transgender bezeichnet Menschen, die sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren und es deshalb wechseln oder jede Einordnung als Mann oder Frau ablehnen.



Die Entscheidung der Regierung Trump stieß auf Kritik. Das Nationale Zentrum für die Gleichstellung von Transgendern nannte sie "grausam" und "verachtenswert". Ärzte und Versicherer könnten in der Folgen Trans-Personen die Versorgung verweigern.