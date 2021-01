Die scheidende US-Regierung hat weitere Sanktionen gegen Menschen und Organisationen in China, Kuba sowie dem Iran verhängt.

Wegen der jüngsten Festnahmen von Aktivisten in Hongkong beschloss das US-Außenministerium Strafmaßnahmen gegen mehrere Vertreter der dortigen Polizei und der chinesischen Führung. Das amerikanische Finanzministerium belegte das kubanische Innenministerium mit Strafmaßnahmen und begründete dies mit schweren Menschenrechtsverletzungen in dem Land. Erst kürzlich hatte die US-Regierung Kuba wieder auf seine Staatenliste der Terrorunterstützer gesetzt.



Wie Außenminister Pompeo mitteilte, wurden zudem weitere Sanktionen gegen den Iran verhängt. Betroffen sind unter anderem zwei Unterorganisationen des iranischen Verteidigungsministeriums, die an staatlichen Waffengeschäften beteiligt gewesen sein sollen.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.