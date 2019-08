Die US-Regierung verschärft die Regeln für Einwanderer mit der sogenannten Green Card. Die Aufenthaltserlaubnis werde ab Oktober nur noch Antragstellern gewährt, die keine Unterstützung von staatlichen Hilfsprogrammen benötigten, teilte der geschäftsführende Leiter der Einwanderungs- und Ausländerbehörde, Cuccinelli, in Washington mit.

Dazu zählten unter anderem Lebensmittelkarten und Wohngeld. Die Behörden würden die Gesamtheit der Umstände in Betracht ziehen, wenn es darum gehe, ob jemand Anspruch auf eine Green Card habe oder nicht. Cuccinelli betonte, mit der neuen Regelung wolle die Regierung sicherstellen, dass Einwanderer auf eigenen Füßen stehen könnten. - Die Green Card erlaubt den unbefristeten Aufenthalt und das Arbeiten in den USA.



Präsident Trump fordert seit langem eine Reform des Einwanderungssystems. Er will erreichen, dass es mehr auf Leistung ausgerichtet ist.