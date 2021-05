Nach dem Hackerangriff auf die größte Pipeline der USA hat die Regierung die Bürger aufgerufen, kein Benzin zu horten.

Das Energieministerium in Washington erklärte, es gebe insgesamt keinen Mangel an Kraftstoff, dieser müsse nur an die richtigen Orte gebracht werden. Die Leitung könne vermutlich in wenigen Tagen wieder in Betrieb genommen werden.



Die Pipeline des Unternehmens "Colonial" versorgt fast die Hälfte der amerikanischen Ostküste mit Treibstoff. Zahlreiche Tankstellen von Florida bis Virginia haben wegen des Angriffs kein Benzin mehr.



Die Cyberattacke hatte sich am vergangenen Samstag ereignet. Das Unternehmen musste sein gesamtes Rohr-Netzwerk abschalten. Die Hacker verlangen Geld für die Freigabe von Daten, die sie verschlüssselt haben.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.