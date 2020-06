Kurz vor der geplanten Veröffentlichung will die US-Regierung die Publikation eines Buches von Ex-Sicherheitsberater Bolton vor Gericht verhindern.

In einer bei einem Bundesgericht in Washington eingereichten Klage hieß es, Bolton verbreite geheime Informationen und gefährde mit der Veröffentlichung die nationale Sicherheit. Das Gericht solle die Veröffentlichung des Buches untersagen, bevor eine Überprüfung der Inhalte durch das Weiße Haus abgeschlossen ist. Justizminister Barr erklärte, Bolton habe nicht den vorgeschriebenen Prozess durchlaufen, sich Passagen durch das Weiße Haus freigeben zu lassen.



Trump hatte seinen Sicherheitsberater wegen Meinungsverschiedenheiten im vergangenen September entlassen. Boltons Buch soll in der kommenden Woche erscheinen.