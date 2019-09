Die US-Regierung erwägt ein Verbot von E-Zigaretten mit Aromastoffen.

Präsident Trump kündigte in Washington strenge Vorschriften an, nannte aber keine Einzelheiten. Gesundheitsminister Azar sagte, derzeit werde eine Richtlinie erarbeitet, die die aromatisierten Produkte vom Markt verbannen solle. Zuletzt waren mehrere Todesfälle in den USA bekannt geworden, die auf den Gebrauch von E-Zigaretten zurückgehen sollen. Vor wenigen Tagen hatte Trumps Ehefrau, Melania, ihre Sorge über den Konsum von E-Zigaretten durch Kinder geäußert und von einer wachsenden Epidemie gesprochen.