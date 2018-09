Die US-Regierung will die Regeln für die Vergabe dauerhafter

Wie das Heimatschutzministerium in Washington mitteilte, sollen sogenannte Green-Cards künftig nur noch an Personen gehen, die voraussichtlich keine staatlichen Hilfen in Anspruch nehmen werden. - Die verschärften Vorgaben könnten jährlich mehr als 380.000 Menschen betreffen, die sich um einen dauerhaften Aufenthaltsstatus in den USA bewerben.