Der Oberste Gerichtshof der USA soll sich erneut mit dem Streit um das strenge Abtreibungsgesetz des Bundesstaats Texas befassen.

Das Justizministerium kündigte an, beim Supreme Court eine Aussetzung zu beantragen. Vergangene Woche hatte ein Bundesrichter einem Eilantrag der Regierung stattgegeben und das Abtreibungsgesetz vorübergehend außer Kraft gesetzt. Ein Berufungsgericht hob diese Entscheidung aber wieder auf. Auch der Oberste Gerichtshof hatte sich bereits mit der Regelung befasst und einen Eilantrag zurückgewiesen. Angeführt wurden dabei allerdings keine inhaltlichen, sondern verfahrensrechtliche Gründe.



Das Gesetz in Texas verbietet Abtreibungen, sobald der Herzschlag des Fötus festgestellt werden kann. Das kann schon in der sechsten Woche der Fall sein. Viele Frauen wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sie schwanger sind.

