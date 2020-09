Der US-amerikanische Regierungsberater und Immunologe Fauci hat die Befürchtung geäußert, dass Präsident Trump von einem Fachkollegen falsch über die Corona-Pandemie informiert wird.

Ziel der Kritik ist der Radiologe Atlas, der wie Fauci zur Corona-Taskforce der Regierung zählt. Atlas ist gegen strenge Corona-Schutzmaßnahmen und gilt als Vertrauter Trumps. Fauci sagte nun im Nachrichtensender CNN, er habe die Sorge, dass der Radiologe bestimmte Informationen falsch oder aus dem Zusammenhang gerissen an den Präsidenten weitergebe. Auch zwei weitere prominente Mitglieder der Task Force, der Virologe Redfield und die Ärztin Birx, haben Atlas bereits mehrmals öffentlich wiedersprochen.



Trump steht wegen seiner Corona-Politik in der Kritik vor allem der oppositionellen Demokraten. Die USA sind mit bislang mehr als sieben Millionen Infektionen und über 200.000 Todesfällen das in absoluten Zahlen am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt.

