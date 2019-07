Bundeswirtschaftsminister Altmaier will heute bei einem Treffen mit seinem amerikanischen Kollegen Ross erreichen, dass die USA keine weiteren Sonderzölle auf europäische Produkte erheben.

Altmaier sagte in Washington, seit Juli 2018 habe es keine Verschärfung des amerikanisch-europäischen Handelsstreits gegeben. Das sei ein wichtiger Erfolg. Nun gehe es in den Gesprächen mit Ross sowie dem US-Handelsbeauftragten Lighthizer darum, diesen Zustand zu verlängern.



Pessimistischer äußerte sich der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Beyer. Er sagte, die von den USA angedrohten Sonderzölle auf europäische Autos könnten Mitte November verhängt werden. Das sei wahrscheinlicher als ein Verzicht der US-Regierung.



Minister Altmaier war am Montag in die USA geflogen. Seine Reise endet morgen mit dem Besuch eines Mercedes-Werks im Bundesstaat Alabama.