Die Bundesregierung will die transatlantischen Beziehungen auf eine neue Basis stellen. Dazu hält sich Bundeswirtschaftsminister Altmaier derzeit zu Gesprächen in Washington auf. Die Vereinigten Staaten seien nach wie vor einer der wichtigsten Partner Deutschlands, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.

Der Wirtschaftsminister erklärte, während der Präsidentschaft Trumps habe das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA gelitten. Nun gelte es, die Beziehungen zueinander wieder zu intensivieren, sagte Altmaier im Deutschlandfunk.

Altmaier will Konfliktthemen ansprechen

Die großen Herausforderungen der Zukunft wie das Erreichen der Klimaneutralität könne man nur gemeinsam bewältigen, erklärte der Minister. Von zentraler Bedeutung sei dabei die Zusammenarbeit in Hochtechnologie-Bereichen.



Altmaier kündigte an, bei den anstehenden Beratungen auch über Konfliktthemen wie das Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 zu sprechen. Er äußerte die Hoffnung, bis August die Probleme aus dem Weg geräumt und Kompromisslösungen gefunden zu haben. Zudem müsse man über den Umgang mit dem gemeinsamen Handelspartner China reden.



Diese Nachricht wurde am 24.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.