Die USA haben ihre Corona-Reisewarnungen für zahlreiche Länder gelockert.

Nach einer Auflistung des Außenministeriums in Washington gilt unter anderem für Deutschland, Frankreich, Italien sowie Mexiko und Kanada nicht mehr die höchste Warnstufe. Damit entfällt die Empfehlung, nicht in diese Länder zu reisen.



Die Neubewertung ändert aber nichts an dem wegen der Pandemie verhängten Einreisestopp in die USA für Ausländer etwa aus dem europäischen Schengen-Raum, aus Großbritannien, Indien oder China. Eine Einreise aus diesen Staaten ist weiterhin in der Regel nur mit einer Ausnahmegenehmigung möglich.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.