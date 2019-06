Das US-Repräsentantenhaus hat Mittel in Höhe von 4,5 Milliarden Dollar bewilligt, um der Probleme im Zusammenhang mit der Einwanderung aus Mexiko Herr zu werden.

Das Geld soll unter anderem verwendet werden, um die Unterbringung von Migranten zu verbessern, die an der Grenze in Gewahrsam genommen werden. Ob das Vorhaben umgesetzt wird, ist allerdings unklar, weil der von den Republikanern dominierte Senat eine eigene Version des Gesetzes erarbeitet. Im Repräsentantenhaus haben die Demokraten die Mehrheit.



Gestern hatte der Chef der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde, Sanders, seinen Rücktritt angekündigt. Medien hatten zuvor über die schlechte Unterbringung von Kindern in einer Grenzstation bei El Paso berichtet. Sanders macht fehlende Gelder für die Probleme verantwortlich.