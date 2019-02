Das von den Demokraten dominierte US-Repräsentantenhaus will die Notstandserklärung von Präsident Trump anfechten.

Parlamentschefin Pelosi forderte die Abgeordneten auf, eine Resolution zu unterstützen. Diese könne am Freitag ins Plenum eingebracht werden und bis Mitte März zur Abstimmung gestellt werden. Pelosi betonte, das Vorgehen Trumps, am Kongress vorbei Finanzmittel für eine Mauer an der Grenze zu Mexiko beschaffen zu wollen, sei eine Verletzung der Verfassung und untergrabe die Gewaltenteilung. Gegen ein Votum des Kongresses könnte Trump ein Veto einlegen.



Gegen die Notstandserklärung haben bereits 16 Bundesstaaten Klage eingereicht.