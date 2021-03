Auch aus Sorge vor einem neuen Angriff auf das US-Kapitol in Washington ist eine für heute geplante Plenumssitzung des Repräsentantenhauses abgesagt worden.

Die Vorsitzende Pelosi begründete den Schritt zwar vor allem organisatorisch. Bei der Entscheidung habe aber auch die Bedrohungslage eine Rolle gespielt, erklärte die Demokratin. Im Repräsentantenhaus gebe es vier Mal so viele Abgeordnete wie Senatoren im Senat. Für den Fall, dass Unruhestifter erscheinen sollten, sei die Streichung der Sitzung sinnvoll.



Die Polizei des Kapitols hatte gestern mitgeteilt, es gebe Geheimdiensthinweise auf Angriffsplanungen einer Miliz am heutigen 4. März. Man sei sich potenzieller Bedrohungen bewusst und darauf vorbereitet. Neben der Errichtung von Barrieren sei unter anderem die Zahl der Sicherheitskräfte zum Schutz des Parlaments erhöht worden.



Der 4. März hat für Anhänger der Verschwörungstheorie QAnon besondere Bedeutung. Sie glauben, dass Ex-Präsident Trump an diesem Tag an die Macht zurückkehren würde. Bis 1933 war der 4. März nach einer Wahl das offizielle Datum, an dem die Präsidenten der USA vereidigt wurden.



Trumps Anhänger, darunter auch QAnon-Anhänger, hatten am 6. Januar während einer Sitzung des Kongresses das Kapitol gestürmt und dort Chaos und Verwüstung angerichtet. Die Kapitol-Polizei geriet danach in die Kritik, weil Sicherheitskräfte nicht vorbereitet waren und die Eindringlinge nicht stoppen konnten. Mindestens fünf Menschen kamen ums Leben. Der damalige Chef der Kapitol-Polizei, Steven Sund, trat zurück.



Der Republikaner Trump hatte seine Anhänger kurz vor dem Angriff bei einer Kundgebung damit aufgewiegelt, dass ihm der Sieg bei der Wahl im November gestohlen worden sei. Die Demokraten warfen ihm «Anstiftung zum Aufruhr» vor und leiteten ein Amtsenthebungsverfahren ein. Trump wurde aber freigesprochen, weil im Senat keine Zweidrittel-Mehrheit zustande kam.

