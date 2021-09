Das US-Repräsentantenhaus hat die Verschuldungsgrenze ausgesetzt und Mittel für die Regierung, den Katastrophenschutz und die Flüchtlingshilfe freigegeben.

Bei dem Votum wurden die oppositionellen Republikaner überstimmt. Diese kündigten aber Widerstand im Senat an, in dem sie aufgrund der Verfahrensregeln eine Sperrminorität haben. Sollten die Mittel nicht freigegeben werden, würde die Regierung zum Ende des Haushaltsjahres am Donnerstag kommender Woche in eine schwierige Lage geraten.



Die vom Repräsentantenhaus beschlossene Vorlage sieht unter anderem rund 29 Milliarden Dollar für Katastrophenhilfe nach dem Hurrikan "Ida" vor. Beobachtern zufolge könnte dies die Republikaner unter Druck setzen, weil die Menschen im Bundestaat Louisiana dringend auf Hilfe angewiesen sind. Um die Sperrminorität im Senat zu überwinden, bräuchten die Demokraten die Stimmen von mindestens zehn Republikanern.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.