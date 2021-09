In den USA rückt die Gefahr eines teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte ab Ende der Woche näher.

Im Senat in Washington blockierten die oppositionellen Republikaner mit ihrer Mehrheit eine Vorlage des von den regierenden Demokraten dominierten Repräsentantenhauses für einen Übergangshaushalt. Mit dem Entwurf soll die Finanzierung der Regierung über das Ende des Haushaltsjahres am Donnerstag hinaus vorerst gesichert werden. Die Republikaner lehnen die Vorlage bislang ab, weil darin eine vorübergehende Ausssetzung der Schuldenobergrenze vorgesehen ist. Gelingt keine Einigung, kommt es am Freitag zu einem sogenannten "Shutdown". Dann müssen Staatsbedienstete zum Teil zwangsbeurlaubt werden oder vorübergehend ohne Bezahlung arbeiten. Bestimmte Behördendienste werden eingeschränkt und Zahlungen verzögert. US-Finanzministerin Yellen warnte vor einer historischen Finanzkrise und einer wirtschaftlichen Katastrophe.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.