Der republikanische Mehrheitsführer im US-Senat, McConnell, hat versichert, dass es im Fall eines Regierungswechsels nach der Präsidentenwahl einen geordneten Übergang geben wird.

McConell twitterte, der Sieger der Wahl am 3. November werde ins Amt eingeführt - so wie dies seit 1792 stets der Fall gewesen sei. Er widersprach damit indirekt Präsident Trump. Dieser hatte gestern abgelehnt, eine friedliche Machtübergabe im Fall seiner Niederlage zu garantieren. Man müsse abwarten, was passiere, sagte Trump und behauptete erneut, Abstimmungen per Briefwahl seien betrugsanfällig. Belege für diese These lieferte er auch diesmal nicht.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.