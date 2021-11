Der US-Republikaner Youngkin hat laut Hochrechnungen die Gouverneurswahl im Bundesstaat Virginia gewonnen.

Er schlug seinen Rivalen McAuliffe von den Demokraten mit 2,7 Prozentpunkten Vorsprung. Youngkin wird damit der erste Republikaner seit zwölf Jahren, der das Amt in Virginia übernimmt. Die Gouverneurswahl galt als Stimmungstest für US-Präsident Biden und seine Demokraten für die Zwischenwahlen zum US-Kongress im November kommenden Jahres.



In New York gewann der Kandidat der Demokraten, Adams, die Bürgermeisterwahl. Der 61-Jährige setzte sich gegen seinen republikanischen Kontrahenten Sliwa durch. Der Afroamerikaner Adams tritt damit im Januar die Nachfolge von Amtsinhaber de Blasio an, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidieren durfte.

