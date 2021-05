Die US-Republikaner bringen mit einer pauschalen Absage für Steuererhöhungen die Pläne von Präsident Biden für billionenschwere Investitionen in Bedrängnis.

Der Minderheitsführer der Republikaner im Senat, McConnell, sagte, Steuererhöhungen seien die rote Linie seiner Partei. Sein Kollege aus dem Repräsentantenhaus, McCarthy, verwies auf gestiegene Benzinpreise. In dieser Wirtschaftslage gebe es keinen Republikaner, der die Steuern erhöhen werde.



Die Regierung des Demokraten Biden will ein Infrastrukturprogramm im Umfang von knapp 2,3 Billionen Dollar und ein weiteres für Bildung und Kindeswohl in Höhe von 1,8 Billionen durch den Kongress bringen. Die Investitionen sollen über eine Anhebung von Unternehmenssteuer und Kapitalertragssteuer finanziert werden. Die Demokraten verfügen in beiden Kammern des Kongresses über knappe Mehrheiten. Allerdings gibt es in den USA keinen Fraktionszwang und im Senat kann sich Biden keinen einzigen Abweichler leisten.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.