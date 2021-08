In den USA setzen die Republikaner Präsident Biden nach der Machtübernahme der islamistischen Taliban in Afghanistan zunehmend unter Druck.

Der Minderheitsführer im Senat, McConnell, kritisierte, der verpfuschte Abzug und die hektische Evakuierung von Amerikanern und afghanischen Helfern seien ein beschämendes Versagen der amerikanischen Führung. Die USA hätten die Möglichkeit gehabt, die Katastrophe zu vermeiden. Die Republikanerin Cheney erklärte, in Afghanistan zeige sich gerade, was passiere, wenn sich Amerika aus der Welt zurückziehe. Die Verbündeten der USA fragten sich, ob sie noch auf die Vereinigten Staaten zählen könnten. Neben Biden machte die Tochter des früheren Vize-Präsidenten Cheney auch Ex-Präsident Trump für die Lage verantwortlich. Trump hatte den Abzug einst mit den Taliban ausgehandelt. Andere prominente Republikaner warnten davor, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis Terrorgruppen wie Al-Kaida wieder in Afghanistan auftauchten.



Biden hatte den Abzug zuletzt stets verteidigt. Eines oder fünf weitere Jahre Militärpräsenz würden keinen Unterschied machen, sagte er noch am Wochenende.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.