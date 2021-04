Die US-Republikaner haben Widerstand gegen das Konjunkturprogramm von Präsident Biden angekündigt.

Der Plan sei das falsche Rezept für Amerika, sagte der republikanische Minderheitsführer im Senat, McConnell. Das Letzte, was die US-Wirtschaft derzeit brauche, sei eine riesige Steuererhöhung. Zudem kritisierte er, dass in dem Investitions-Programm mehr Geld für Elektroautos als für Straßen und Brücken vorgesehen sei.



Biden will die Infrastruktur seines Landes grundlegend modernisieren. Geplant sind Ausgaben in Höhe von zwei Billionen Dollar. Finanziert werden soll es durch eine Anhebung der Unternehmensteuer von 21 auf 28 Prozent.

