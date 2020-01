Im Washington haben sich Demokraten und Republikaner einen weiteren Schlagabtausch über das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump geliefert.

Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, McConnell, kritisierte, dass die oppositionellen Demokraten die konkreten Anklagepunkte noch nicht übermittelt hätten. So könne man kein Verfahren abhalten. Der Demokrat Schumer wies diese Kritik zurück. Er verlangte seinerseits die Zusage, dass bei dem Verfahren im Senat auch Zeugen angehört würden. Nur so könne man, so Schumer wörtlich, einen "Scheinprozess" vermeiden. Die Demokraten beschuldigen Trump, die ukrainische Führung zu Ermittlungen gegen den früheren Vizepräsidenten Biden gedrängt zu haben, um den Wahlkampf zu beeinflussen.